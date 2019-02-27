Маурисио Почеттино: «Тоттенхэму» нужно 5 или 10 лет работы, чтобы стать реальным претендентом на чемпионство в АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мыслями о том, готова ли его команда бороться за чемпионство. 46-летний специалист отметил, что команде нужно от 5 до 10 лет работы, чтобы быть претендентом на победу в АПЛ.

«Если ты хочешь быть реальным претендентом на чемпионство, в матче с «Бернли» нужно обязательно побеждать. Нужно показывать, что ты борешься за что-то большее, я расстроен, что мы не показали ту же заряженность, что и «Бернли», тот же настрой, что и «Бернли», те же амбиции, что и «Бернли».

Нам нужно посмотреть на себя и, возможно, оценить себя с разных сторон. Мы не ищем оправданий. Это сдерживает нас. Возможно, чтобы изменить это, нам потребуется пять или десять лет.

Ехать в гости и играть с «Челси» или «Арсеналом» легко. Чтобы мотивировать команду на такие матчи, не нужен тренер. И это нормально. Но если мы не будем показывать свою волю в таких матчах, как с «Бернли», мы ничего не заслуживаем.

Мы показали в субботу, что мы хорошая команда хорошего уровня. Но недостаточно хорошего, чтобы победить в АПЛ. Это факт. Если мы не можем обыграть «Бернли», нельзя даже думать о чемпионстве. Если ты вдруг его возьмешь, то только потому, что другие сами потеряли шанс.

Правда в том, что нам будет сложнее стать чемпионами из-за самих себя, а не из-за того, что «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» немного лучше», – сказал Почеттино.

После 27 игр «Тоттенхэм» занимает третье место в чемпионате Англии. В активе у лондонской команды 60 очков. Идущий первым «Ливерпуль» обходит «шпор» на 6 баллов, находящийся на второй позиции «Манчестер Сити» — на 5.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports