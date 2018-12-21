Давид де Хеа скорее останется в «Манчестер Юнайтед», чем уйдет в «ПСЖ» или «Ювентус»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Давид де Хеа

Вратарь Давид де Хеа, вероятно, подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Испанец готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если ему предложат контракт с зарплатой 350 000 фунтов.

Кроме того, Де Хеа хочет гарантий того, что в будущем клуб будет бороться за самые высокие места. «Ювентус» и «ПСЖ» вряд ли будут включаться в борьбу за вратаря.

Туринцы не располагают необходимым финансовыми ресурсами, чтобы предложить столь высокую зарплату, парижане же рассчитывают, что Альфонс Ареоля станет основным вратарем команды на долгие годы вперед.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта Де Хеа, который теперь действует до 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Оле-Гуннар Сульшер получит от «МЮ» 50 млн фунтов на зимние трансферы

Давид Де Хеа может перейти в «ПСЖ». Парижане предлагают вратарю 300 тысяч в неделю

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 