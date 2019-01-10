Аарон Рэмзи в воскресенье пройдет медобследование в «Ювентусе»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи в ближайшее время может подписать контракт с «Ювентусом». Валлиец пройдет медобследование в туринском клубе в воскресенье, 13 января.

Ранее сообщалось, что Рэмзи согласовал с «Ювентусом» 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба после Криштиану Роналду.

28-летний Рэмзи выступает за «канониров» с 2008 года. Валлиец принял участие в 252 играх и забил 38 голов. Вместе с «Арсеналом» полузащитник три раза стал обладателем Кубка Англии, и дважды завоевал Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports