Карим Бензема поддержал Сантьяго Солари

Матч «Реал» — «Виктория» Пльзень завершился победой мадридского клуба (5:0). После игры нападающий «сливочных» Карим Бензема поддержал исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

«Конечно, я был бы рад, если бы Солари продолжил работать с командой, почему нет? У нас с ним все в порядке. Я не думаю, что тренер обязан приходить на один-два месяца, поэтому Солари должен остаться на своём посту как минимум до конца сезона. Он прекрасный тренер. Теперь мы намного уверенней, и мы готовы соревноваться» — заявил Бензема.

Напомним, что после четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе G с девятью очками. В чемпионате Испании мадридский клуб занимает шестое место с 17 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca