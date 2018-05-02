«Арсенал» пригласит перспективного тренера с невысокой зарплатой

Одним из критериев будущего тренера считается и его невысокая заработная плата. Напомним, сейчас Арсен Венгер зарабатывает 9 млн евро в год. Главными кандидатами на вакантный пост считаются 41-летний Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), 43-летний Леонардо Жардим ( «Монако»), и 50-летний Массимилиано Аллегри («Ювентус»). Также в шорт-лист входит помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» — 41-летний Микель Артета, выступавший за «Арсенал» как игрок с 2011 по 2016 годы.

Напомним, Венгер заявил о своем уходе из клуба по окончании текущего сезона. 68-летний француз работал с «канонирами» с 1996 года и становился 3-кратным чемпионом Англии, по 7 раз выигрывал национальные Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги чемпионов 2005/06.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph