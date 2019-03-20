Источники из окружения Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании футболиста покинуть ЦСКА

Источники из окружении нападающего Абеля Эрнандеса дали комментарий по поводу возможного ухода игрока из московской команды. Они заявили, что футболист не собирается покидать ЦСКА.

«Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию – неправда.

Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона.

Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов», – сказал источник, близкий к Эрнандесу.

Напомним, раннее сообщалось, что 28-летний форвард желает покинуть московский клуб и может вернуться в Италию.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24.ru