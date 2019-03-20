Источники из окружения Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании футболиста покинуть ЦСКА

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

Источники из окружении нападающего Абеля Эрнандеса дали комментарий по поводу возможного ухода игрока из московской команды. Они заявили, что футболист не собирается покидать ЦСКА.

«Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию – неправда.

Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона.

Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов», – сказал источник, близкий к Эрнандесу.

Напомним, раннее сообщалось, что 28-летний форвард желает покинуть московский клуб и может вернуться в Италию.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24.ru

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