«Ливерпуль» и «Удинезе» интересуются хавбеком «Бешикташа» Дорукханом Токезом

Турецкий полузащитник может сменить клуб этим летом. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы в Англии и Италии.

Сообщается, что «Удинезе» предложил за турка 7 млн. евро и еще 1 млн. через шесть месяцев, но получил отказ. Турецкая команда рассчитывает выручить от продажи игрока не менее 10 млн. евро.

Отмечается, что Токезом также интересуется «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» провели со стамбульской стороной предварительные переговоры. Однако, до официального предложения дело пока не дошло.

В прошедшем сезоне хавбек провел 20 матчей в чемпионате Турции. В его активе 3 гола и 4 результативные передачи.

Фото: «Twitter»

Иcточник: Fotomac