«Зенит» вернул Эмилиано Ригони из аренды

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони досрочно вернулся в питерский клуб. Аргентинец выступал первую часть сезона в итальянской «Аталанте».

Сине-бело-голубые, воспользовавшись своим правом, заплатили в пятницу итальянцам не менее миллиона евро и аннулировали аренду аргентинца.

Хавбек продолжит выступать за «Зенит».

Таким образом, Ригони не сможет перейти в январе на правах аренды в «Ривер Плейт».

В августе 2017 года «Зенит» купил Ригони у «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. В «Аталанте» 25-летний аргентинец сыграл 12 игр, и забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Ole