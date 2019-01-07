«Зенит» вернул Эмилиано Ригони из аренды

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони досрочно вернулся в питерский клуб. Аргентинец выступал первую часть сезона в итальянской «Аталанте».
Сине-бело-голубые, воспользовавшись своим правом, заплатили в пятницу итальянцам не менее миллиона евро и аннулировали аренду аргентинца.
Хавбек продолжит выступать за «Зенит».
Таким образом, Ригони не сможет перейти в январе на правах аренды в «Ривер Плейт».
В августе 2017 года «Зенит» купил Ригони у «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. В «Аталанте» 25-летний аргентинец сыграл 12 игр, и забил три гола.
Фото: Global Look Press
Источник: Ole