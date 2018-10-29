Премьер-лига. 12-й тур. «Рубин» на последних минутах вырвал ничью у «Спартака»

В завершающем матче 12-го тура чемпионата России столкнулись «Рубин» и «Спартак». Во втором матче после отставки Массимо Карреры москвичи сыграли вничью, пропустив на последних минутах.

Премьер-лига. 12-й тур

РУБИН — СПАРТАК — 1:1 (0:0)

Казань. 29 октября.

Стадион: «Казань-Арена». 19 674 зрителя

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Устинов, Уремович, Навас, Гранат, Кудряшов, Подберезкин, Камболов, Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 76), Байрамян (Сорокин, 90).

«Спартак»: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Игнатов, Ташаев (Мельгарехо, 86), Попов (Еременко, 61), Ханни (Нимели, 57).

Голы: 0:1 — Комбаров (78, с пенальти), 1:1 — Сорокин (90).

Предупреждения: Комбаров (40), Ханни (44), Подберезкин (47), Устинов (63), Ташаев (79), Зобнин (87).

10 (4) удары (в створ) 4 (1)

19 фолы 18

2 угловые 3

1 офсайды 4

46 % владения мячом 54

Если в первом тайме командам создать чего-то особого не получилось, то во втором уже все было лучше. На 78-й минуте из-за руки Устинова был назначен пенальти, который Комбаров уверенно реализовал. Но каким-то чудом на второй добавочной минуте Сорокин, 10 секунд назад появившийся на поле, сравнял счет: он рванул в штрафную, куда шла подача с углового, и одним касанием отправил мяч в сетку ворот. Таким образом, «Рубину» удалось урвать очко в матче с московским «Спартаком».

Фото: твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»