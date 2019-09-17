Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за отставки Марселино

Игроки валенсийцев намеренно сорвали пресс-конференцию перед стартом команды в Лиге чемпионов. Тем самым футболисты выразили протест против действий клубного руководства.

Ни один из представителей команды не явился на обязательную пресс-конференцию перед матчем с «Челси». Напомним, ранее владелец «Валенсии» Питер Лим уволил с поста главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля.

После разгромного поражения в гостевой игре с «Барселоной» (2:5) игроки в знак протеста отказались общаться с прессой. Об этом они предварительно предупредили руководство.

В текущем сезоне «летучие мыши» набрали лишь 4 очка в 4-х матчах. На данный момент, «оранжевые» занимают 13-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca