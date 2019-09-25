«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, проиграв клубу из 4-го дивизиона

В Кубке английской лиги состоялась сенсация. «Колчестер» выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов.

Клуб, выступающий в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии) обыграл «Тоттенхэм». Матч 3-го раунда Кубка английской лиги завершился в серии пенальти, основное время закончилось вничью (0:0, 4:3 по пенальти).

Отметим, что «шпоры» выбыли из турнира, уступив сопернику из четвертого дивизиона, впервые с сезона-2005/06. Тогда поражение «шпорам» нанес «Гримсби Таун».

В текущем сезоне лондонский клуб занимает 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. После 6-ти туров в активе столичной команды 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live