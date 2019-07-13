Синиша Михайлович объявил, что у него лейкемия

У главного тренера «Болоньи» серьезные проблемы со здоровьем. У сербского специалиста обнаружили лейкемию.

Синиша Михайлович сделал важное заявление на пресс-конференции. Несмотря на тяжелое заболевание, он продолжит тренировать клуб.

«У меня лейкемия. Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно», – сказал главный тренер.

Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют. Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву. Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня», – заключил Михайлович.

Напомним, сербский специалист возглавил команду в конце января. «Болонья» завершила сезон на 10-ом месте, набрав 44 очка в 38-ми матчах Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia