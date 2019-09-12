Роман Еременко пожертвовал деньги в пользу академии ЦСКА

Экс-хавбек армейцев Роман Еременко оказал московскому клубу финансовую помощь. Об этом рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Бабаев отметил, что его приятно удивил подобного рода жест со стороны 32-летнего полузащитника «Ростова». Однако, история с длительной дисквалификацией футболиста все еще оставляет неприятный осадок.

«Очень рад, что у него все складывается достойно. Кстати, не так давно Рома сделал очень приятный жест: внес небольшую сумму в качестве благотворительного взноса в детско-юношескую академию ЦСКА. Понятно, что ущерб, который мы получили от той истории, в сто раз больше, но тем не менее», — сказал функционер.

Напомним, в 2016-м Еременко отстранили от матчей на два года за употребление кокаина. После вынужденного перерыва в 2018-м году он подписал контракт со «Спартаком».

В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей в чемпионате России. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи в матчах за «Ростов».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат