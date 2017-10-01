Данни Блинд: «У Жозе Моуриньо в «МЮ» есть шесть избранных игроков»

Автор: Никита Воробьев 0

Моуриньо и Погба

Бывший главный тренер сборной Нидерландов, чей сын Дейли играет в «Манчестер Юнайтед», заявил, что у Жозе Моуриньо есть шесть избранных игроков. По его словам, португалец формирует команду вокруг этих футболистов.

«У Жозе Моуриньо в «МЮ» есть шесть избранных игроков. Это Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Поль Погба, Ромелу Лукаку и Генрих Мхитарян.

Вокруг них он постоянно меняет игроков.

Иногда он делает выбор между Маркусом Рашфордом или Энтони Мартиалом. Иногда это между Дейли или Эшли Янгом.

Мхитарян важен для «МЮ», он держит темп в игре», — сказал Блинд.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Сити» АПЛ. В активе обеих команд 6 побед и 19 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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