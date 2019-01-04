Дортмундская «Боруссия» сделала предложение «Боке Хуниорс» по покупке защитника Леонардо Балерди

Защитник «Бока Хуниорс» Леонардо Балерди может переехать в Германию. Интерес к 19-летнему аргентинцу проявляет дортмундская «Боруссия».
Немецкий клуб уже предложил за Балерди 18 миллионов долларов.
Ранее «Бока» отклонила предложение «Барселоны». Игроком также интересовались «Реал» и «Ювентус».
«Боруссия» хочет подписать Балерди из-за травмы приводящей мышцы у защитника Мануэля Аканджи, которому может потребоваться операция.
Балерди дебютировал в первой команде в этом сезоне, проведя 5 матчей (все – в старте) в чемпионате Аргентины и заработав 2 желтых карточки.
Фото: Global Look Press
Источник: TYC Sports