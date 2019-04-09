Василий Уткин: «Роман Зобнин не заиграет в топ-чемпионате. У него в тюнинге есть важнейший пробел»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине. Он заявил, что 25-летний футболист не заиграет в топ-чемпионате.

«Мне очень нравится этот игрок, но, поверьте, в топ-чемпионат он не уедет. Вернее, не заиграет. Еще вернее – если и заиграет, то на другой позиции.

В качестве центрального полузащитника в тюнинге (или скиллах, если угодно) Романа Зобнина есть важнейший пробел.

Его амплуа – так называемый «восьмой номер» или, если моднее – box to box. Не может быть в топ-чемпионате игрока на этой позиции, который не нацелен на ворота.

У такого игрока в арсенале обязательно должен быть крепкий удар, не в принципе, а наготове, как складной нож у бандита, или еще какие-то выраженные атакующие качества. У Зобнина этого нет.

Он может быть использован в качестве чисто оборонительного опорного хава? Возможно, но одно из главных его качеств – мобильность. Это лишний скилл для такой позиции.

Рискну сказать, что у Зобнина неправильно определено амплуа. Все те качества, которыми он наделен, и учет тех качеств, которыми он не обладает – это набор достоинств для очень хорошего крайнего защитника. Выносливость, скорость, его очень трудно обыграть…

Зобнин мог бы играть в Англии? Да. Как универсальный краек, способный сыграть по своему флангу и в построении в 4, и в 5 защитников. Мы не знаем, как бы он подавал, но это легко себе представить.

Для игры в центре поля – на топовом уровне, подчеркиваю – в его нынешнем оснащении у Зобнина полностью отсутствует несколько важнейших опций», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Роман Зобнин принял участие в 18 матчах Российской Премьер-лиги. Отличиться результативными действиями футболист не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Василия Уткина