Сальваторе Боккетти согласовал контракт с «Вероной»

Итальянский защитник может покинуть «Спартак» в это межсезонье. Боккетти интересуется «Верона».

Сообщается, что 32-летний защитник столичного клуба может вернуться в Серию А. Итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.

Ожидается, что сегодня Боккетти попытается расторгнуть с «красно-белыми» действующее соглашение. Напомним, контракт защитника заканчивается через год.

В прошедшем сезоне Сальваторе провел 15 матчей в чемпионате России. Итальянец не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио