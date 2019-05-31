«Ливерпуль» опубликовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов. В списке находятся 23 игрока.

Вратари: Алиссон, Миньоле, Келлехер.

Защитники: Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Ловрен, Матип, Морено, Робертсон.

Полузащитники: Вейналдум, Лаллана, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Фабиньо, Хендерсон.

Нападающие: Брюстер, Мане, Ориги, Салах, Старридж, Фирмино.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» В нем сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»