Представители Антуана Гризманна контактируют с «МЮ»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, возможно, продолжит карьеру в Англии. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, представители Гризманна снова стали контактировать с «Манчестер Юнайтед» из-за неопределенной ситуации с переходом француза в «Барселону» .
Отметим, что на данный момент есть вероятность перехода французского нападающего в «МЮ».
Ранее Гризманн объявил о том, что покидает «Атлетико». Опция выкупа, прописанная в его контракте, составляет 120 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: The Independent