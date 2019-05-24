Представители Антуана Гризманна контактируют с «МЮ»

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, возможно, продолжит карьеру в Англии. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, представители Гризманна снова стали контактировать с «Манчестер Юнайтед» из-за неопределенной ситуации с переходом француза в «Барселону» .

Отметим, что на данный момент есть вероятность перехода французского нападающего в «МЮ».

Ранее Гризманн объявил о том, что покидает «Атлетико». Опция выкупа, прописанная в его контракте, составляет 120 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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