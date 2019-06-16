Дмитрий Полоз пребывает в расположении «Ростова»

Автор: Роман Шлуинский 0

Дмитрий Полоз

Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз может перейти в другую команду в межсезонье. Скорее всего, его новым клубом станет «Ростов».

По данным источника, 27-летний нападающий сейчас находится в расположении «Ростова», который совершает подготовку к новому сезону в Ростове-на-Дону.

В минувшем сезоне Полоз на правах аренды выступал за «Рубин». Он принял участие в 27 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Напомним, Дмитрий Полоз играл за «Ростов» с 2012 по 2017 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru

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