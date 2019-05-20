РФС проведет расследование по поводу футболиста ФНЛ, подозревающегося в применении допинга

Автор: Роман Шлуинский 0

РФС

Российский Футбольный Союз заявил, что получил письмо от РУСАДА. В нем говорилось, что игрок из Олимп-ФНЛ, возможно, нарушил антидопинговые правила.

«Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты  которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.

Российский футбольный союз подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально  жесткие меры», – говорится в заявлении на сайте РФС.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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