«Бешикташ» сделал предложение «Эвертону» об аренде Николы Влашича

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в Турции. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Бешикташ».

По данным источника, «черно-белые» уже сделали предложение английскому клубу об аренде футболиста. Сообщается, что в «Эвертоне» предложенные условия оценили положительно.

В минувшем сезоне Никола Влашич провел за ЦСКА 31 матч. Он забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт хорватского игрока с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года. На данный момент рыночная стоимость Влашича составляет 18 миллионов евро.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Takvim

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