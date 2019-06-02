«Бешикташ» сделал предложение «Эвертону» об аренде Николы Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в Турции. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Бешикташ».

По данным источника, «черно-белые» уже сделали предложение английскому клубу об аренде футболиста. Сообщается, что в «Эвертоне» предложенные условия оценили положительно.

В минувшем сезоне Никола Влашич провел за ЦСКА 31 матч. Он забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт хорватского игрока с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года. На данный момент рыночная стоимость Влашича составляет 18 миллионов евро.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Takvim