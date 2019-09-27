Павел Мамаев может перейти в «Ростов»

Автор: Анатолий Акулов 0

Павел Мамаев

Экс-полузащитник «Краснодара» может продолжить выступления в чемпионате России. На футболиста претендуют сразу два клуба Премьер-лиги.

Отмечается, что хавбек ранее вел переговоры с «Динамо». Однако, сейчас трансфер находится под угрозой срыва из-за разногласий сторон.

Помимо «бело-голубых», в приобретении бывшего игрока сборной России заинтересован «Ростов». На данный момент именно дончане выглядят фаворитом в борьбе за Мамаева.

Уже сегодня Павел должен был пройти медосмотр в московском клубе, но мероприятие не состоялось. Теперь сам игрок прилетел в Ростов на переговоры с местной командой.

Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. С этого времени он находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне футболист провел 10 матчей в российском чемпионате. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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