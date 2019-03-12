Марсело может остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Марсело, возможно, не перейдет в «Ювентус». Он может остаться в мадридском клубе.

Сообщается, что на решение бразильца повлияло возвращение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана. Во время переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом специалист попросил у него сохранить футболиста в клубе. В скором времени игрок и Зидан встретятся, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшее будущее.

Ранее была информация, защитник достиг договоренности с «Ювентусом».

Напомним, Марсело перешел в мадридский клуб в 2007 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел за «сливочных» 14 матчей и забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola