Марсело может остаться в «Реале»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Реала» Марсело, возможно, не перейдет в «Ювентус». Он может остаться в мадридском клубе. 

Сообщается, что на решение бразильца повлияло возвращение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана. Во время переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом специалист попросил у него сохранить футболиста в клубе. В скором времени игрок и Зидан встретятся, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшее будущее.

Ранее была информация, защитник достиг договоренности с «Ювентусом».

Напомним, Марсело перешел в мадридский клуб в 2007 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел за «сливочных» 14 матчей и забил два мяча.

Фото: Global Look Press
Источник:  A Bola

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