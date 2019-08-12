Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком»

25-летний нападающий заключил новое соглашение с баскским клубом. Испанский форвард будет выступать за команду еще 9 лет.
Новое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2027/28. Сумма отступных за игрока составит 135 миллионов евро.
Porque eres un león… 🦁
… y porque San Mamés es tu casa 🏠
💥✍🏿 #WILLIAMS2028 👊🏿🤩#AthleticClub 🔴⚪ pic.twitter.com/GAYPQqbBu9
— Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2019
Напомним, ранее интерес к испанцу проявлял «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» собирались выкупить Уильямса за 88 млн. евро. Однако, руководство «Атлетика» ответило отказом.
В прошедшем сезоне Иньяки провел 38 матчей в чемпионате Испании. В его активе 13 голов и 5 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Атлетика»