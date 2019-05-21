Марио Фернандес может продолжить карьеру в Ла Лиге

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в испанский клуб. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Атлетико».

Журналист COPE Антонио Руис заявил, что «матрасники» видят в Фернандесе замену Хуанфрану, который летом сменит клуб.

Ранее сообщалось, что Фернандесом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Бавария».

Также есть вероятность перехода защитника в «Зенит» за 30 миллионов евро.

Напомним, Марио Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. Действующий контракт футболиста с «армейским» клубом рассчитан до 2022 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: COPE