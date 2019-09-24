«Милан» может уволить Марко Джампаоло

Автор: Анатолий Акулов 0

Главный тренер миланского клуба может покинуть команду. Руководство «россонери» рассматривает возможные кандидатуры на замену 52-летнему специалисту.

Руководство клуба недовольно работой Марко Джампаоло. В числе возможных претендентов на вакантную должность значится бывший тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти.

Однако, боссы «Милана» пока не собираются увольнять тренера, дав ему шанс на исправление текущей ситуации. Срок будет рассчитан до конца первой половины чемпионата.

Напомним, после 4-х туров команда Марко Джампаоло занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе миланцев 6 набранных очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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