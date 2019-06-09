Зинедин Зидан хочет сохранить в клубе Диаса и отдать в аренду Винисиуса. Перес намерен сделать наоборот

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан столкнулся с разногласиями с руководством клуба из-за будущего некоторых футболистов. Это связано с Винисиусом и Диасом.

Французский специалист дал согласие на то, чтобы отдать в аренду Винисиуса Жуниора. Но президент «Королевского клуба» Флорентино Перес желает, чтобы бразильский вингер остался в клубе.

Отметим, что 18-летний полузащитник значим не только на поле, но и с маркетинговой точки зрения. К примеру, бразилец, возможно, станет одним из тех футболистов, которые появятся на обложке видеоигры FIFA 20.

Также «Реал» собирается отпустить в аренду Браима Диаса для того, чтобы он получил игровую практику. Но Зинедин Зидан хочет оставить его в составе и котирует выше Винисиуса.

В минувшем сезоне Браим Диас принял участие в 9 матчах чемпионата Испании, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. Винисиус Жуниор провел 18 матчей. Он забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: As