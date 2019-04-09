Андрес Иньеста: «Фавориты Лиги чемпионов – «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста поделился мнением об игре «Барселоны» в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Полузащитник выступал за каталонский клуб с 2002 по 2018 годы.

«Чемпионат Испании или Лига чемпионов? Это оба значимых трофея. Нужно радоваться победе и расстраиваться, если проигрываешь.

Лично мне чемпионат кажется более важным титулом, но многие считают Лигу чемпионов самым красивым трофеем. Игроки «Реала» хотели бы больше побед в чемпионате, а игроки «Барселоны» – в Лиге чемпионов.

Я никогда не чувствовал, что мы хуже какой-либо команды. Могли ли мы больше выиграть Лигу чемпионов? Да, наша команда, учитывая наши способности, могла бы сделать еще один шаг в каком-нибудь розыгрыше ЛЧ. Но нужно радоваться и тому, чего мы добились.

Предпочел бы забыть о матче против «Ромы». Я не знал, что этот матч окажется моим последним в еврокубках. Мы проводили идеальный сезон, первый матч был замечательным… И в тот роковой вечер разбилась мечта личная и командная. Самым болезненным образом.

«Манчестер Юнайтед» в противостоянии с «ПСЖ» уже доказал, что с ним нужно считаться, но у «Барселоны» в ее лучшей форме больше шансов пройти дальше.

Сложно назвать фаворитов. Любой неудачный матч может привести к вылету. «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус»… Но есть и другие команды. Вроде «Порту», которые могут использовать свои шансы и не допустить ошибок. Очень рад, что Касильяс продлил контракт и преуспевает, – сказал Иньеста.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca