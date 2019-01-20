«Барселона» интересуется форвардом «Бейцзин Гуоань»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Нападающий «Бейцзин Гоань» Седрик Бакамбу попал в сферу интересов «Барселоны». 27-летний форвард входит в список из 10 игроков, которые интересны каталонскому клубу.  

Бакамбу соответствует профилю Вальверде, специалист ищет игрока, у которого есть опыт вступлений в Ла Лиге. Бакамбу играл за «Вильярреал» и забил 32 гола в 75 матчах.

«Барселона» получила отказ от китайского клуба на запрос о трансфере футболиста, у которого еще три года по контракту.

«Барса» надеется, что Бакамбу окажет давление, чтобы уйти, потому что он еще не совсем адаптировался к жизни в Китае.

Бакамбу перешел «Бейцзин Гоань» в январе прошлого года за 40 миллионов евро. Он на третьем месте среди самых высокооплачиваемых игроков в Китае.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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