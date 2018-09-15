Юрген Клопп: «Харри Кейну определенно нужен дополнительный отпуск, как и всем нам»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после чемпионата мира в России многим игрокам сборных, в том числе форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну, необходим дополнительный отпуск. На чемпионате мира Кейн с шестью забитыми мячами с сборной Англии занял четвертое место.

«После чемпионата мира игроки сборных, которые далеко прошли на турнире, не получили достаточно времени на отдых, и мы все об этом знали. Кейн играл с первого матча, и ему определенно нужен дополнительный отпуск, как и всем нам.

Думаю, Кейн не сможет выдержать темп до конца сезона, но должен обрести форму в ближайшее время. Он нападающий высокого уровня, но состав „Тоттенхэма“ настолько хорош, что они могут заменить даже Алли и Льориса. «Тоттенхэм» определенно силен, и не думаю, что сейчас лучшее время играть против них», — сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports