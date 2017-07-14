В число спонсоров «Ростова» вошла букмекерская контора

Букмекерская компания «БЕТРИНГ» в июле 2017 года стала одним из спонсоров «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спонсорское соглашение истекает по окончании сезона-2017/18. Логотип букмекерской фирмы будет расположен на форме игроков.

«Очень приятно, что такая стремительно развивающаяся компания стала нашим спонсором на новый сезон. Благодарны всем руководителям компании Parimatch за оперативность и четкость в переговорах. Нам приятно видеть партнеров, заинтересованных в нашем клубе и верящих в его спортивные успехи. «Ростов» готов реализовать все общие инициативы и расширять сотрудничество,» — заявил Павел Лощилов, генеральный директор «Ростова».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт Ростова