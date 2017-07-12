Владимир Дядюн расторг контракт с «Рубином»

Автор: Алена Груздева 0

Нападающий Владимир Дядюн покидает «Рубин». Впервые в расположении казанского клуба футболист оказался в возрасте 16 лет, в 2005 году.

Контракт был расторгнут по согласию сторон. Последний официальный матч за «Рубин» Владимир Дядюн отыграл 11 мая 2016 года. Лучшим сезоном форварда стал 2012/13, когда он забил 10 мячей в 33 матчах. В качестве игрока «Рубина» Дядюн становился обладателем Кубка и Суперкубка России в 2012 году, а также Кубка чемпионов Содружества в 2010.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Рубина»

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