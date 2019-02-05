Маттейс де Лигт может перейти в «Барселону» летом

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Испании. Футболист интересен «Барселоне».

По информации источника, каталонский клуб по-прежнему интересуются 19-летним игроком и в настоящий момент продумывают предложение о трансфере игрока по окончании нынешнего сезона.

Стоит отметить, что де Лигт хочет перейти в «Барселону». Он считает, что его игровой стиль идеально подойдет команде. К тому же голландец намерен играть вместе с его другом -полузащитником де Йонгом, который уже подписал соглашение с «сине-гранатовыми» и летом начнет играть там.

Видеть де Лигта в своих рядах также хотят «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен», однако игрок намерен перейти в «Барселону», если клуб предложит ему схожие условия.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo