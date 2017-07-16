Арабские страны просят ФИФА отказаться от проведения ЧМ-2022 в Катаре

Автор: Алена Груздева 0

Шесть арабских стран выступают за переизбрание страны-хозяйки чемпионата мира в 2022 году. Причина — опасение террористической угрозы.

Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Йемен и Бахрейн послали в ФИФА официальное письмо, в котором выразили надежду на то, что международный футбольный турнир в 2022 году не состоится в Катаре. Причиной тому послужил «риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма». Ранее, в июне Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ прервали дипломатические отношения с Дохой и прекратили сообщение с Катаром, считая, что государство поддерживает терроризм.

Сообщается, что Джанни Инфантино выказывал уверенность в том, что обстановка в Катаре нормализуется к 2022 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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