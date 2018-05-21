Тульский «Арсенал» объявил об уходе Миодраг Божовича

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович покидает клуб. Ранее сам специалист объявил об уходе из команды.

Клуб подтвердил информацию, что черногорский специалист больше не будет работать в команде.

👏СПАСИБО, МИОДРАГ! Черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера «Арсенала». ПФК «Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/0IzGROaZuc — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 21, 2018

В прошедшем сезоне под руководством 49-летнего специалиста «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом команды в истории.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Арсенала»