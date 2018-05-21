Тульский «Арсенал» объявил об уходе Миодраг Божовича

Автор: Лидия Дидык 0

РФПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 9 августа 2017 г.

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович покидает клуб. Ранее сам специалист объявил об уходе из команды. 

Клуб подтвердил информацию, что черногорский специалист больше не будет работать в команде.

В прошедшем сезоне под руководством 49-летнего специалиста «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом команды в истории.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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