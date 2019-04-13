Дани Алвес может вернуться в чемпионат Испании

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес может вернуться в Испанию. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным издания, в услугах 35-летнего футболиста заинтересована «Севилья». Отмечается, что возвращение бразильца в андалусийский клуб будет возможно только в при одном условии. Трансфер состоится, если футболист не договорится с «ПСЖ» о продлении действующего соглашения.

В нынешнем сезоне Дани Алвес провел 15 матчей в чемпионате Франции. Он отдал 4 результативные передачи. Его контракт с парижанами рассчитан до ближайшего лета.

Напомним, 35-летний бразилец играл за «Баию», «Барселону» и «Ювентус». За «Севилью» он выступал в период с 2002 по 2008 год. В рамках чемпионата Испании Дани Алвес провел 422 матча и забил 25 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe