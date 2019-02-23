Президент «ПСЖ»: «У нас нет планов сотрудничества с Арсеном Венгером»

Президент «ПСЖ» Нассер ​​Аль-Хелаифи опроверг информацию, что новым спортивным директором клуба может стать Арсен Венгер. Он заявил, что в парижском клубе останется ныне занимающий эту должность Антеро Энрике.

«Я устал от ответов на подобные вопросы. У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Я давно знаю его. Он великолепный менеджер и тренер. У него полное и изысканное знание футбола. Но у нас есть спортивный директор Антеро Энрике, в которого я очень верю. Я постоянно слышу в средствах массовой информации, что Венгер получит должность в «ПСЖ». Это слишком. Давайте продолжим нашу работу, пожалуйста. Антеро хорошо справляется со своими обязанностями. Он останется в «ПСЖ» и в следующем сезоне. У нас нет планов сотрудничества с Арсеном Венгером», — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что в услугах Арсена Венгера заинтересованы «Бавария», «Милан» и «Реал».

Напомним, что 69-летний Венгер покинул пост наставника «Арсенала» прошлым летом и с тех пор является безработным.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News