Бывший полузащитник «Арсенала» Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста. Напомним, футболисту 32 года.

«Я заканчиваю свою профессиональную карьеру. Сейчас подходящее время. В течение нескольких лет мне было трудно возвращаться из-за большого количества физических проблем.

Это трудное решение, но я много думал о нем. После «Марселя» я дал себе год, чтобы вернуться. Это оказалось сложнее, чем я думал, и я решил остановиться», – сказал Диаби.

Стоит отметить, что в последний раз французский футболист выходил на поле в составе «Марселя» в августе 2016 года.

Абу Диаби прославился своими выступлениями за лондонский «Арсенал» (с 2006 по 2015 год). За свою карьеру 32-летний француз выиграл три трофея – Евро (U-19) в 2005 году, а также два Кубка Англии с «канонирами» (2013/14, 2014/15). По информации Squawka Football, Абу Диаби получил 18 травм, из-за которых пропустил 1937 дней и 250 матчей, во время карьеры в Англии. В составе сборной Франции он провел 16 матчей и забил 1 гол.

Фото: твиттер «Арсенала»

Источник: The Telegraph