РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов «Газпром Арене»

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге. «Газпром Арена» будет конкурировать за проведение финального матча с домашней ареной мюнхенской «Баварии»

«Считаем, что у заявки Санкт-Петербурга высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме… Убежден, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира», — сказал генеральный директор РФС Александр Алаев.

Напомним, финал Лиги чемпионов уже проходил в России. В 2008 году победителя самого престижного еврокубкового турнира выявляли в Москве, на стадионе «Лужники». В финальном матче встретились две английские команды — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью (1:1), по пенальти победу одержали манкунианцы — 6:5. Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»