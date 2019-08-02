Джордан Ларссон стал игроком «Спартака»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Норчепинга» Джордан Ларссон переберется в чемпионат России. Он присоединится к «Спартаку». 

Футболист подписал с красно-белыми трехлетнее соглашение. Выступать он будет под 23 номером.

«Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в «Спартаке»!», — приводятся слова поздравления на официальном сайте команды.

Ранее была информация, что трансфер форварда оценивается в 4 млн евро. Зарплата шведа составит 1,1 млн евро в год.

Напомним, в чемпионате Швеции в 2019 году Ларссон отыграл 16 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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