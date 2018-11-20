Лидер «Атлетико» приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий «Атлетико» Диего Коста вернулся в общую группу. Он сможет сыграть с «Барселона».

Также в общую группу вернулись Стефан Савич и Люка Эрнандес. Ранее они были травмированы.

Пока что под вопросом остается участие в игре с «Барселоной» Коке, Диего Година и Тома Лемара. Но игру с каталонской командой точно пропустит защитник Хосе Хименес.

Матч «Атлетико» с «Барселоной» состоится 24 ноября. Мадридский клуб занимает 3 место, имея в активе 23 очка. «Сине-гранатовые» лидируют в чемпионате Испании с 24 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport