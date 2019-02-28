Жерар Пике: «Барселоне» повезло одержать так много побед на «Бернабеу»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над «Реалом» в ответном полуфинале Кубка Испании. Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», закончилась со счетом 3:0 в пользу каталонской команды.

«Будет еще одна тяжелая игра. Кажется, «Реал» где-то далеко позади, но если они выиграют, то сократят отставание до шести очков. Так что мы выйдем на матч очень мотивированными.

Нам повезло, что мы одержали так много побед на «Бернабеу» и забили так много голов.

Мы отлично сыграли с «Севильей», с «Реалом» в Кубке, и будем играть в финале. Я очень рад.

Собираемся победить в финале, но сейчас мы сосредоточены на субботнем матче», — сказал Пике.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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