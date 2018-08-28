На «Самара Арене» возобновили подачу электроэнергии

ПАО «Самараэнерго», поставщик электроэнергии стадиона «Самара Арена», возобновил подачу электричества. Долги перед поставщиком – 9 млн рублей-
«В 14:00 [по местному времени] принято решение возобновить энергоснабжение стадиона, учитывая высокую социальную значимость объекта
Долг в размере более 9 миллионов рублей как был, так и остался – застройщик стадиона (ПСО «Казань» – прим.) не оплачивает задолженность. У «Самараэнерго» заключен договор с ним», – сказал представитель компании.
Отметим, что 1 сентября «Самара Арена» должна принять матч «Крыльев Советов» с «Анжи». Электроэнергия ранее была отключена.
Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»