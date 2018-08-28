На «Самара Арене» возобновили подачу электроэнергии

Автор: Поршнев Тимофей 0

ПАО «Самараэнерго», поставщик электроэнергии стадиона «Самара Арена», возобновил подачу электричества. Долги перед поставщиком – 9 млн рублей-

«В 14:00 [по местному времени] принято решение возобновить энергоснабжение стадиона, учитывая высокую социальную значимость объекта

Долг в размере более 9 миллионов рублей как был, так и остался – застройщик стадиона (ПСО «Казань» – прим.) не оплачивает задолженность. У «Самараэнерго» заключен договор с ним», – сказал представитель компании.

Отметим, что 1 сентября «Самара Арена» должна принять матч «Крыльев Советов» с «Анжи». Электроэнергия ранее была отключена.

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

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