Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в машину болельщика «МЮ» на шоссе

Автор: Лидия Дидык 0

Джейми Каррагер

Экс-футболист и футбольный эксперт Джейми Каррагер оказался вовлечен в скандал после матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2:1). На видео, которое сняла пострадавшая сторона, Каррагер плюнул в сторону их машины, попав на 14-летнюю девочку, сидевшую на пассажирском сидении.

По словам отца, болельщика «МЮ», который снимал видео и находился за рулем автомобиля, это был просто «подкол» – якобы они просто подразнили бывшего футболиста «Ливерпуля»счетом 2:1.

Каррагер тем же вечером позвонил и принес свои извинения девочке. Кроме того, он объяснил свое поведение.

«Знаете, это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!» Это повторилось два-три раза. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был так делать, но о чем думал взрослый человек, который два-три раза догонял меня с дочкой в машине, чтобы так поступить?» – заявил Каррагер.

Позже он уточнил в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже извинился перед семьей этим вечером. Они догоняли меня на шоссе 3-4 раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

В Sky Sports, где работает Каррагер, назвали такое поведение неприемлемым. Бывший игрок может лишиться своей работы, стороны проведут переговоры о его будущем.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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