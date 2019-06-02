«Крылья Советов» сохранили место в Российской Премьер-лиге

В ответном переходном матче за место в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» принимали «Нижний Новгород». Встреча закончилась поражением самарцев (0:1), однако им удалось сохранить место в РПЛ.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Фомин (45).

Отметим, что в этом матче хозяева имели шанс сравнять счет с 11-метрового. Однако пенальти Антон не реализовал.

Первый матч: «Нижний Новгород» 1:3 «Крылья Советов»

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 28 очков и финишировали в семи баллах от зоны вылета. «Нижний Новгород» с 62 баллами закончил сезон в ФНЛ на 4-й позиции. Команда оказалась в семи очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»