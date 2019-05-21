В Грузии задержаны 11 футболистов за участие в договорных матчах

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало игроков за участие в договорных матчах. Всего арестовано 11 футболистов.

Список задержанных: бывшие футболисты Вахтанг Дж., Лаша Ч. и Ника Д., футболист ФК «Чиатура» Ираклий Х, футболисты ФК «Гурия Ланчхути» — Роберт И. и Ираклий Б, футболисты ФК «Вит Джорджия» — Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Гх. и Нодар К.

Сообщается, что футболисты принимали деньги от организаторов договорных матчей. За участие в «договорняках» футболисты заработали не менее 34 тысяч долларов. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт антикоррупционного агентства службы государственной безопасности Грузии