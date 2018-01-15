Во время матча «Нант» – «ПСЖ» судья ударил игрока хозяев и удалил его

Защитник «Нанта» Диего Карлос получил красную карточку в матче чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:1). Решение арбитра уже вызвало много споров.

На 90-й минуте, во время атаки парижан, бразилец случайно задел главного арбитра матча Тони Шапрона.

Тот споткнулся, упал на газон, после чего ударил Карлоса ногой и показал ему вторую желтую карточку.

Позже нападающий «Нанта» Ясин Бамму прокомментировал удаление защитника команды Диего Карлоса: «Сначала я не понял, что случилось, но теперь это кажется как минимум странным. Карлос едва не упал, и мы видим, как судья бьет его по ноге, показывает красную карточку и назначает штрафной в пользу соперника».

Интересно, он раньше играл за ?»

Фото:

Источник: The Guardian