Агент Эрнандеса: «Абель определенно уходит из ЦСКА»

Автор: Роман Шлуинский 0

Эрнандес

Агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур рассказал, останется ли в армейском клубе его клиент. Он заявил, что игрок уйдет из команды.

«Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», – сказал Бентанкур.

Напомним, Абель Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халл Сити» в августе 2018 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги уругваец принял участие в 14 матчах, отметившись 3 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: «Чемпионат»

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