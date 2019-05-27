Агент Эрнандеса: «Абель определенно уходит из ЦСКА»

Агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур рассказал, останется ли в армейском клубе его клиент. Он заявил, что игрок уйдет из команды.

«Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», – сказал Бентанкур.

Напомним, Абель Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халл Сити» в августе 2018 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги уругваец принял участие в 14 матчах, отметившись 3 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: «Чемпионат»