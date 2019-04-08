Садио Мане: «Порту» горит желанием выиграть»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд состоится во вторник на «Энфилде».

«Футболист должен справляться с давлением. Надо стараться получать удовольствие от происходящего. Мы хорошо идем в Лиге чемпионов и в чемпионате, надо наслаждаться моментом. Это главное. Нужно сохранять концентрацию и мотивацию, чтобы достичь своих целей.

У нас остались приятные воспоминания о крупной победе над «Порту». Но это было год назад. Это придаст им мотивации, и это нормально. Будет большой ошибкой полагаться на события годичной давности. 2018 год в прошлом, нечего о нем вспоминать. «Порту» горит желанием выиграть. У них есть цель, как и у нас. Пусть победит сильнейший», — сказал 26-летний сенегалец.

Год назад команды встречались в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» победил с общим счетом 5:0, забив все голы на выезде на стадионе «Драгау». Сам Мане в той игре отметился хет-триком.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА